Arbeiten Sachsens Pädagogen zu wenig? Neue Studie offenbart Lehrer-Lücken

Sachsens Lehrer arbeiten im Schnitt bis zu 4,8 Stunden mehr pro Unterrichtswochen wie eine Studie aufzeigt.

Von Thomas Staudt

Dresden - Sachsens Lehrer arbeiten in den Unterrichtswochen im Schnitt bis zu 4,8 Stunden mehr. Das ist eines der Ergebnisse einer am Montag veröffentlichten Langzeitstudie. Sie wirft ein neues Licht auf die Arbeitssituation von Lehrern - mit teilweise überraschenden Ergebnissen.

In den Schulwochen arbeiten Sachsens Lehrer quer durch die Schularten teilweise deutlich mehr. © DPA/ Marijan Murat Danach kommen Lehrer in Vollzeit auf 2,4 Stunden Mehrarbeit pro Schulwoche, Lehrer in Teilzeit arbeiten 3,8 Stunden mehr (Schulleitungen: 4,8 Stunden). In den Ferienzeiten sinkt die Arbeitszeit jedoch, so dass sich übers gesamte Schuljahr gerechnet Mehr- und Minderstunden annähernd ausgleichen. Für die Studie im Auftrag des sächsischen Kultusministeriums hat eine Stichprobe ausgewählter Lehrkräfte in Voll- und Teilzeit und Schulleitungen ein Schuljahr lang ihre Arbeitszeiten und Tätigkeiten über ein webbasiertes Zeiterfassungstool dokumentiert. Lehrer und 386 Schulleitungen nahmen teil. Damit ist die Studie mit 13,8 Prozent (Lehrer) und 18,8 Prozent (Schulleitungen) repräsentativ.

Im Frühjahr hatte die Bildungsgewerkschaft GEW zu Streiks (hier in Chemnitz) gegen die Überlastung aufgerufen. © Harry Haertel

Lehrermangel ist nicht die (alleinige) Ursache für Belastung der Pädagogen