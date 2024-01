Bündnis Sahra Wagenknecht: "Wir wollen keine Linke 2.0 sein"

Das Bündnis verspürt nach den Worten ihrer sächsischen Koordinatorin Sabine Zimmermann viel Resonanz. Es gebe eine Aufbruchstimmung. Man wolle etwas gegen die "eingefahrene" Politik in Bund und Ländern unternehmen und wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen.

Sahra Wagenknecht (54), Parteivorsitzende "Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit" (BSW). © Lando Hass/dpa

Zimmermann zeigte sich mit dem Aufbau der Partei in Sachsen zufrieden, aktuell sei sie in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, um auch dort wichtige Strukturen an der Basis zu schaffen.

Das Ziel des Bündnisses ist klar: Man will am 9. Juni bei der Kommunalwahl und am 1. September bei der Landtagswahl im Freistaat antreten. Flächendeckend werde man aber noch nicht in Erscheinung treten können. "Wir wollen die Kreistagswahlen absichern und in größeren Städten präsent sein", sagte Zimmermann.

Der Andrang auf die Partei sei groß. Allein in Berlin stünden Tausende Interessenten vor der Tür. Die BSW-Koordinatorin bittet aber um Geduld. "Wir nehmen uns Zeit und reden erst einmal mit allen. Wir wollen nur Leute, die zu uns passen, und keine Reichsbürger oder AfD-Anhänger", sagte sie.

Auch in Sachsen gebe es Hunderte Interessierte. "Wir möchten Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft ansprechen von Rentnerinnen oder Rentnern bis hin zum Kfz-Mechaniker. Das ist das Besondere an unserer Partei", betonte Zimmermann.