"Dann ist unser Wählerauftrag die Opposition": BSW-Chefin droht CDU und SPD

Berlin/Dresden - Parteigründerin Sahra Wagenknecht (55) will die Gespräche des BSW zu möglichen Regierungsbeteiligungen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg eng koordinieren. Es sei wichtig, dass die Verhandlungen in den drei Ländern abgestimmt würden. Das sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).