Fahrerflucht? Immunität von BSW-Politikerin aufgehoben

BSW-Politikerin Sigrid Hupach (56, M.) wird Fahrerflucht zur Last gelegt. Ihre Immunität wurde deshalb aufgehoben. © Martin Schutt/dpa

Wie ein Sprecher der Fraktion gegenüber dem Mitteldeutschen Rundfunk bestätigte, handelt es sich um Sigrid Hupach (56).

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft bereits einen entsprechenden Antrag gestellt, um gegen die 56-Jährige Ermittlungen aufnehmen zu können.

Laut Medienbericht wird der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Fahrerflucht vorgeworfen. Demnach soll die Politikerin mit ihrem Auto am städtischen Bürgeramt in Erfurt mehrere Blumenkübel gerammt und dadurch an eine Hauswand gedrückt haben. Das betroffene Gebäude sei dadurch ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.