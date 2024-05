Gastronom kocht alle ab! Bündnis Sahra Wagenknecht stellt Bürgermeister in Bleicherode

Das Bündnis Sahra Wagenknecht konnte wenige Monate nach ihrer Gründung den ersten kleinen Erfolg in Thüringen verbuchen. © Fabian Sommer/dpa

Gastronom Robert Henning erhielt 56,6 Prozent der Stimmen beim ersten Wahlgang in Bleicherode. Daneben hatte sich Claudia Schmidt-Krumbein als Ortschaftsbürgermeisterin beworben. Die CDU-Politikerin erreichte demnach 43,4 Prozent.

Das BSW trat erstmals bei den Kommunalwahlen am Sonntag an. Nach eigenen Angaben war die neue Partei in vier Landkreisen sowie mit fünf Stadtrats- und Bürgermeisterkandidaturen angetreten.