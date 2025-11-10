Paukenschlag beim BSW: Sahra Wagenknecht schmeißt hin!

Berlin - Sahra Wagenknecht (56) schmeißt hin. Die Gründerin des nach ihr benannten " Bündnis Sahra Wagenknecht " (BSW) tritt vom Vorsitz ihrer Partei zurück.

Sahra Wagenknecht (56) will vom Vorsitz der nach ihr benannten Partei zurücktreten. © Photo by RONNY HARTMANN / AFP

Das teilte die Parteigründerin am Montag in Berlin mit.

Wagenknecht werde beim Bundesparteitag Anfang Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren, will sich aber weiterhin in der Partei einbringen.

Sie will nach eigenen Angaben eine Grundwertekommission in der Partei aufbauen, um das inhaltliche Profil weiter zu schärfen.

Als möglicher Nachfolger für Sahra Wagenknecht wird der Europaabgeordnete Fabio de Masi (45) gehandelt. Er soll mit der bisherigen Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali (45) eine Doppelspitze bilden.