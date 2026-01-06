BSW zerfleischt sich selbst: Regierungskrise in Brandenburg eskaliert

Potsdam - Eskalation der Koalitionskrise in Brandenburg : Zwei Abgeordnete haben nach ihrem Austritt aus dem BSW auch die Landtagsfraktion verlassen - die SPD/BSW-Koalition hat damit ihre Zwei-Stimmen-Mehrheit verloren.

Jouleen Gruhn (42) und André von Ossowski (66) haben am Dienstag die Landtagsfraktion verlassen. © Oliver von Riegen/dpa

Die beiden Abgeordneten Jouleen Gruhn (42) und André von Ossowski (66) teilten ihren Austritt am Vormittag mit. Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) fasst als Alternative bereits ein neues Bündnis mit der CDU ins Auge.

Die beiden Abgeordneten gehören zu ursprünglich vier BSW-Parlamentariern, die im November aus ihrer Partei ausgetreten waren. Sie hatten ihren Schritt unter anderem mit "autoritären Tendenzen" im BSW begründet.

Melanie Matzies (54) und Reinhard Simon (74) traten später aber wieder in die Partei ein, Gruhn und von Ossowski lehnten das ab. Der vom BSW gestellte Vize-Regierungschef, Finanzminister Robert Crumbach (63), war wegen des internen Streits am Montag ebenfalls aus Partei und Fraktion ausgetreten.

Woidke hat nun größte Zweifel am Koalitionspartner. "Ich halte das BSW für hochgradig instabil, und ich brauche dringend für die weitere Koalitionsarbeit und für die Regierungsarbeit ein Zeichen der Stabilität", sagte er vor einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion.