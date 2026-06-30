"Propagandistisch": BSW schießt gegen Öffentlich-Rechtliche und fordert Politikerin zum Ost-Duell auf

Berlin - Deutliche Worte! In einem offenen Brief schießt das BSW scharf gegen die Öffentlich-Rechtlichen und formuliert einen konkreten Duell-Vorschlag.

Das BSW will Sahra Wagenknecht (56) ins Duell gegen die AfD-Chefin schicken. © Jörg Carstensen/dpa

So fordern die Bündnis-Vorsitzenden die AfD-Chefin Alice Weidel (47) zu einer "kontroversen Debatte" mit Sahra Wagenknecht (56) "auf einem großen Marktplatz im Osten der Republik" auf. Man wolle die bekanntesten Gesichter beider Parteien gegeneinander antreten lassen.

Zur Begründung erklärt das BSW: "Leider verkommt der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR) zunehmend zu einem propagandistischen Staatsfunk", lautet der drastische Vorwurf. "Was der ÖRR und die großen Talkshows nicht mehr leisten, wollen wir daher selbst in die Hand nehmen."

Eine solche Diskussion würde es ermöglichen, die politische Debatte jenseits der bekannten Wahlformate wieder in die Mitte der Gesellschaft zu holen, heißt es.

"Das Bündnis Sahra Wagenknecht hat die 'Brandmauer' gegenüber der AfD von Beginn an kritisiert. Sie ist undemokratisch und löst keine Probleme", beklagt die Parteispitze weiter.