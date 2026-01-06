Koalition in Brandenburg vor dem Aus? SPD stellt BSW Ultimatum

Potsdam - Die SPD/BSW-Koalition in Brandenburg steht vor einem möglichen Aus: Nach dem BSW-Austritt von Vize-Regierungschef Robert Crumbach (63), setzt die SPD ihren Regierungspartner unter Zugzwang.

Ratlose Gesichter bei den BSW-Abgeordneten: Ist ihre Regierungs-Zeit in Brandenburg vorbei? © Jens Kalaene/dpa

"Die Regierungsfähigkeit des Koalitionspartners ist sehr ernsthaft infrage gestellt", sagte Generalsekretär Kurt Fischer (26, SPD). "Deswegen brauchen wir als SPD Brandenburg jetzt zwingend ein klares und einheitliches Bekenntnis der BSW-Fraktion zur Koalition."

Das BSW müsse zeigen, dass die Regierung handlungsfähig sei. "Denn ohne eine eigene Mehrheit kann diese Koalition nicht fortgesetzt werden."

Am Montagabend wurde laut Fischer auch im SPD-Landesvorstand deutlich, dass vom BSW eine klare Entscheidung erwartet werde. Ministerpräsident Dietmar Woidke (64, SPD) hatte auf ein schnelles Ende des internen Streits gedrungen.

Das BSW steht nach eigenen Angaben zum Koalitionsvertrag, drängt aber auf Crumbachs Entlassung. In einer Erklärung verlangen Landeschefin Friederike Benda (39), der Landtagsfraktionsvorstand und die Bundesspitze zudem den Mandatsverzicht von Crumbach und den zuvor schon ausgetretenen Abgeordneten André von Ossowski (66) und Jouleen Gruhn (42).