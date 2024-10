Zäh ist's mit der Koalition: BSW - die Braut, die sich nicht traut?

Dresden - In der Natur ist die Erntezeit für Brombeeren längst vorbei. In Sachsens Politik ist die schwarz-rot-dunkelrote Frucht hingegen noch nicht einmal ansatzweise gereift. Die Koalitionsanbahnung verläuft schleppend, weil sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (55, BSW) so teuer wie möglich verkaufen möchte.