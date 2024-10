Es ist fix! Wagenknecht-Partei gründet Landesverband im Ländle

Stuttgart - Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist nun auch mit einem Landesverband in Baden-Württemberg vertreten.

Viel Applaus erhielt die neu gewählte BSW-Doppelspitze im Ländle, Jessica Tatti (43) und Manfred Hentz. © Christoph Schmidt/dpa

Die anwesenden knapp 60 Mitglieder der Partei im Südwesten stimmten der Gründung in Stuttgart einstimmig zu. Der Landesverband in Baden-Württemberg ist der Partei zufolge der zwölfte bundesweit.

Geführt wird der Landesverband von einer Doppelspitze aus der Reutlinger Bundestagsabgeordneten Jessica Tatti (43) und dem Mosbacher Hochschulprofessor Manfred Hentz.

Tatti erhielt nach Parteiangaben 100 Prozent der Stimmen. Hentz wurde den Angaben zufolge mit 94,4 Prozent gewählt. Medienvertreter waren bei der Wahl ausgeschlossen.

Tatti ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete und war bis zu ihrem Austritt vor knapp einem Jahr Mitglied der Linkspartei. Hentz ist Wirtschaftsingenieur und arbeitet als Professor für Industrie-Management an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis). Er war zuvor Mitglied der SPD und organisierte den BSW-Europawahlkampf in der Region Karlsruhe.