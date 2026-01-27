Aktivisten besetzen CDU-Zentrale in Köln: Partei verurteilt Tat "aufs Schärfste"
Köln - Linke Aktivisten von "Rheinmetall entwaffnen" haben die Kreisgeschäftsstelle der Kölner CDU besetzt.
Rund ein Dutzend Personen hätten sich am Montag "unter falschem Vorwand" Zutritt zu den Räumlichkeiten der Partei verschafft und diese auch nach Aufforderung nicht freiwillig verlassen wollen, berichtet die CDU.
"Nach eigenen Angaben wollten sie so ein Gespräch mit der Parteiführung erzwingen", so die Christdemokraten.
Die beiden Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Geschäftsstelle befunden hatten, riefen daraufhin die Polizei.
Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der Aktivisten auf. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.
Kölner CDU-Chefin Serap Güler verurteilt Besetzung von Parteigeschäftsstelle
"Als CDU Köln verurteilen wir diese Form des Protests aufs Schärfste", betont die Kölner CDU-Vorsitzende Serap Güler (45). "Wer sich für Rechtsstaatlichkeit einsetzen will, aber gleichzeitig Recht und Ordnung mit Füßen tritt, entlarvt sich selbst als undemokratisch."
Zwar würde man als CDU Meinungsverschiedenheit aushalten und jederzeit für einen Dialog zur Verfügung stehen, "Hausfriedensbruch und Drohungen gegenüber unseren Mitarbeitern werden allerdings nie dazu führen, dass ein vernünftiges Gespräch entsteht", stellt die 45-Jährige außerdem klar.
Man wolle nun alle Mittel des Rechtsstaates ausnutzen und "diese Grenzüberschreitungen durch unsere Strafbehörden weiterverfolgen lassen".
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, Focke Strangmann/dpa