Aktivisten besetzen CDU-Zentrale in Köln: Partei verurteilt Tat "aufs Schärfste"

Köln - Linke Aktivisten von "Rheinmetall entwaffnen" haben die Kreisgeschäftsstelle der Kölner CDU besetzt.

Die Kölner CDU hat Anzeige gegen die Aktivisten erstattet. (Symbolbild) © Focke Strangmann/dpa

Rund ein Dutzend Personen hätten sich am Montag "unter falschem Vorwand" Zutritt zu den Räumlichkeiten der Partei verschafft und diese auch nach Aufforderung nicht freiwillig verlassen wollen, berichtet die CDU.

"Nach eigenen Angaben wollten sie so ein Gespräch mit der Parteiführung erzwingen", so die Christdemokraten.

Die beiden Mitarbeiter, die sich zu diesem Zeitpunkt innerhalb der Geschäftsstelle befunden hatten, riefen daraufhin die Polizei.

Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der Aktivisten auf. Nach knapp zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.