Endlich höherer Spitzensteuersatz? Union lässt aufhorchen: "Spürbare Entlastung unterer Einkommen"

Berlin - Seit Langem gibt es in Politik und Gesellschaft eine Debatte über eine mögliche Erhöhung des Spitzensteuersatzes - so auch in der aktuellen Regierungskoalition. Nun scheinen sich Union und SPD endlich einander anzunähern, eine Erhöhung scheint für CDU und CSU plötzlich denkbar. Im Fokus stehe eine "spürbare Entlastung der unteren und der mittleren Einkommen".

Der finanzpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler (59, CDU). © /dpa | Friso Gentsch

Wie das Handelsblatt aus Fraktions- und Parteikreisen erfuhr, schließt die Union eine derartige Steueranpassung nicht mehr kategorisch aus - als Teil einer "grundlegenden Steuerreform".

Hintergrund ist ein Vorschlag des Steuerexperten Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), der den "Mittelstandsbauch" (der starke Belastungsanstieg für mittlere Einkommen) schrumpfen lassen soll.

Dafür empfiehlt Bach eine Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 49 Prozent - allerdings erst ab einem Jahreseinkommen von 90.000 Euro. Darüber hinaus soll der Solidaritätszuschlag komplett wegfallen.

Für den finanzpolitischen Sprecher der Unionsfraktion, Fritz Güntzler (59, CDU), geht der Kompromissvorschlag "in die richtige Richtung". Mit diesem könne man "in eine Diskussion über die dringende Reform des Einkommensteuertarifs einzusteigen".