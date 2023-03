Berliner CDU-Politiker Joachim Zeller (†70) gestorben: "Bin fassungslos über diese Nachricht"

Joachim Zeller war von 2003 bis 2005 Landesvorsitzender der CDU. Er ist überraschend mit 70 Jahren gestorben. (Archivbild) © Daniel Naupold/dpa

"Ich bin sehr traurig: Soeben erreichte uns die Nachricht vom Tod unseres Freundes, langjährigen Europaabgeordneten und ehemaligen Landesvorsitzenden Joachim Zeller", teilte CDU-Generalsekretär Stefan Evers (43) am Donnerstag auf Twitter mit.

"Ein überzeugter Europäer, leidenschaftlicher Berliner und zutiefst anständiger Mensch ist von uns gegangen."

Zeller wurde 70 Jahre alt. Er war von 1996 bis 2006 Bezirksbürgermeister in Mitte. Von 2009 an war er zehn Jahre lang Europaabgeordneter. Von 2003 bis 2005 war er Landesvorsitzender der CDU.

Zeller war 1952 in Oppeln in Polen geboren worden und hatte an der Humboldt-Universität Slawistik studiert. An der Uni arbeitete er von 1977 bis 1992 auch als Assistent.