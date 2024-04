Philipp Amthor klappt bei Vorstellung als neuer CDU-Generalsekretär zusammen

Schwerin - Bei der Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns hat der Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor (31) am Mittwoch in Schwerin kurzzeitig einen Schwächeanfall erlitten.

An einem Tisch neben dem designierten Landesparteichef Daniel Peters (43) stehend, knickten Amthor während der Pressekonferenz plötzlich die Beine weg. Er fiel zu Boden, blieb für Sekunden dort liegen, erhob sich dann aber wieder und beantwortete nach kurzer Unterbrechung weiter die Fragen der Journalisten.

Als möglichen Grund für den Aussetzer führte er an, an dem Tag noch nichts gegessen zu haben, um dann in gewohnt humorvoller Weise hinzuzufügen, dass erholsame Osterferien offenkundig nicht gut seien für einen Workaholic wie ihn.