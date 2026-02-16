Sächsische Unions-Politiker wollen Posten in der CDU
Dresden/Stuttgart - Die Sachsen-CDU kämpft um mehr Einfluss in der Union. Auf dem Bundesparteitag in Stuttgart, der in dieser Woche stattfindet, kandidieren zwei Frauen und zwei Männer aus Sachsen für Ämter.
Michael Kretschmer (50) tritt wieder an, um einer der fünf Stellvertreter des Bundesvorsitzenden der Christdemokraten, Friedrich Merz (70), zu werden.
Für Aufgaben im Bundesvorstand stehen Christiane Schenderlein (44, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt), die sächsische Landtagsabgeordnete Jessica Steiner (35) sowie Sachsens Armin Schuster (64) bereit.
"Seit 45 Jahren kennzeichnen Sicherheit und Ordnung mein bürgerliches sowie mein politisches Berufsleben und mit diesem Pfund möchte ich den Markenkern der CDU weiter stärken", erklärt Minister Schuster seine Motivation.
Der Landesverband hat ihn für die Wahl als Beisitzer vorgeschlagen.
Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, IMAGO/dts Nachrichtenagentur