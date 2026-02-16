 956

Sächsische Unions-Politiker wollen Posten in der CDU

Die Sachsen-CDU kämpft um mehr Einfluss in der Union. Auf dem Bundesparteitag in Stuttgart kandidieren zwei Frauen und zwei Männer aus Sachsen für Ämter.

Von Pia Lucchesi

Dresden/Stuttgart - Die Sachsen-CDU kämpft um mehr Einfluss in der Union. Auf dem Bundesparteitag in Stuttgart, der in dieser Woche stattfindet, kandidieren zwei Frauen und zwei Männer aus Sachsen für Ämter.

Innenminister Armin Schuster (64) stellt sich parteiintern zur Wahl.
Innenminister Armin Schuster (64) stellt sich parteiintern zur Wahl.  © Holm Helis

Michael Kretschmer (50) tritt wieder an, um einer der fünf Stellvertreter des Bundesvorsitzenden der Christdemokraten, Friedrich Merz (70), zu werden.

Für Aufgaben im Bundesvorstand stehen Christiane Schenderlein (44, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt), die sächsische Landtagsabgeordnete Jessica Steiner (35) sowie Sachsens Armin Schuster (64) bereit.

Jessica Steiner (35) ist bereits seit 2022 Mitglied des CDU-Bundesvorstands.
Jessica Steiner (35) ist bereits seit 2022 Mitglied des CDU-Bundesvorstands.  © IMAGO/dts Nachrichtenagentur

"Seit 45 Jahren kennzeichnen Sicherheit und Ordnung mein bürgerliches sowie mein politisches Berufsleben und mit diesem Pfund möchte ich den Markenkern der CDU weiter stärken", erklärt Minister Schuster seine Motivation.

Der Landesverband hat ihn für die Wahl als Beisitzer vorgeschlagen.

Titelfoto: Bildmontage: Holm Helis, IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Mehr zum Thema CDU: