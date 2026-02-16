Sächsische Unions-Politiker wollen Posten in der CDU

Dresden/Stuttgart - Die Sachsen- CDU kämpft um mehr Einfluss in der Union. Auf dem Bundesparteitag in Stuttgart, der in dieser Woche stattfindet, kandidieren zwei Frauen und zwei Männer aus Sachsen für Ämter.

Innenminister Armin Schuster (64) stellt sich parteiintern zur Wahl. © Holm Helis

Michael Kretschmer (50) tritt wieder an, um einer der fünf Stellvertreter des Bundesvorsitzenden der Christdemokraten, Friedrich Merz (70), zu werden.

Für Aufgaben im Bundesvorstand stehen Christiane Schenderlein (44, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt), die sächsische Landtagsabgeordnete Jessica Steiner (35) sowie Sachsens Armin Schuster (64) bereit.