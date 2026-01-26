CDU-Flügel will Teilzeitarbeit einschränken, Reiche fordert mehr Vollzeit

Berlin/Hamburg - Der CDU-Wirtschaftsflügel denkt offen über eine Einschränkung des Rechts auf Teilzeit nach. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52) meldet sich ebenfalls zu Wort.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) hält mehr Vollzeitarbeit in Deutschland zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit für notwendig. © Carsten Koall/dpa

Unter dem Titel "Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit" hatte der CDU-Wirtschaftsflügel kürzlich eine Reform der Arbeitszeitregelungen ins Spiel gebracht. Demnach soll Teilzeitarbeit künftig nur noch "bei Vorliegen einer besonderen Begründung gelten", heißt es im Antrag für den CDU-Parteitag im Februar.

Besondere Gründe könnten beispielsweise die "Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen oder eine berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung" sein.

Katherina Reiche, die schon in der Vergangenheit gefordert hatte, die Deutschen sollten "mehr und länger arbeiten", lobte den Vorstoß und sagte am Rande des Nordseegipfels in Hamburg: "Es ist richtig, dass die Arbeitsproduktivität in Deutschland gesteigert werden muss."

"Mehr Vollzeitarbeit kombiniert mit Betreuungsmöglichkeiten" für Familien oder Menschen mit pflegebedürftigen Angehörigen sei "ein wichtiger Baustein", so Reiche. "Es wäre gut, wenn wir wieder mehr Vollzeit und weniger Teilzeit hätten."