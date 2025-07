Renten-Paukenschlag von Wirtschaftsministerin: "Müssen mehr und länger arbeiten"

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) will, dass die Deutschen vor dem Eintritt in die Rente mehr arbeiten. (Archivfoto) © Michael Kappeler/dpa

"Es kann jedenfalls auf Dauer nicht gut gehen, dass wir nur zwei Drittel unseres Erwachsenenlebens arbeiten und ein Drittel in Rente verbringen", sagte Reiche.

Leider verweigerten sich zu viele zu lange der demografischen Realität. "Wir müssen mehr und länger arbeiten", sagte Reiche. Es gebe viele Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen. Es gebe aber auch viele, die länger arbeiten wollten und könnten.

Unternehmen berichteten ihr, dass ihre Beschäftigten am US-Standort 1800 Stunden pro Jahr arbeiteten, in Deutschland aber nur 1340 Stunden. "Im internationalen Vergleich arbeiten die Deutschen im Durchschnitt wenig", kritisierte Reiche. Was im Koalitionsvertrag an Reformen stehe, werde auf Dauer nicht reichen.

"Die sozialen Sicherungssysteme sind überlastet. Die Kombination aus Lohnnebenkosten, Steuern und Abgaben machen den Faktor Arbeit in Deutschland auf Dauer nicht mehr wettbewerbsfähig", sagte Reiche.