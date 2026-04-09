CDU-Zentralen werden auf Google Maps als "Eierhaus" bezeichnet

Schwerin - Mehrere CDU -Geschäftsstellen in Mecklenburg-Vorpommern sind bei Google Maps von Unbekannten umbenannt worden und daraufhin dort unter der Bezeichnung "Eierhaus" zu sehen gewesen. Betroffen waren etwa die Geschäftsstellen in Schwerin und Stralsund.

Auf Google waren mehrere CDU-Zentrale kurzzeitig als "Eierhaus" deklariert worden. © Kay Nietfeld/dpa

Auch in anderen Teilen Deutschlands tauchte diese Form der "Umbenennung" auf. So erwischte es zum Beispiel auch die Hamburger CDU-Zentrale, die in der Adresszeile unter "CDU Eierhaus" firmierte.

"Da hat wohl jemand Ostern verpasst", mutmaßte der parlamentarische Geschäftsführer Dennis Gladiator (44). "Verspätete Eierwitze sind ungefähr so originell wie ein abgelaufener Schokohase. Das ist nicht humorvoll, sondern schlicht daneben und fehl am Platz."

Die Kreisverbände in Mecklenburg-Vorpommern wurden nach Bekanntwerden des Vorfalls am Mittwochabend informiert, wie der Parteisprecher in Schwerin berichtete. Wo es technisch möglich war, seien die Einträge bereits korrigiert worden.