Was ist da denn los? Brandenburger CDU-Büros heißen plötzlich "Eierhaus" auf Google Maps

Potsdam - Wer in Brandenburg auf Google Maps nach einem CDU -Parteibüro gesucht hat, könnte überraschenderweise auf die Bezeichnung "Eierhaus" gestoßen sein – obwohl Ostern längst vorbei war. Doch was steckte hinter diesem kuriosen Eintrag?

Der CDU-Kreisverband in Potsdam-Mittelmark hat ebenfalls den Beinamen "Eierhaus". © Screenshot/Google Maps

Auch der Name "Schuldenfabrik" fand sich bei der Suche. Mehrere Geschäftsstellen der Brandenburger CDU waren von einer bundesweiten Aktion gegen die Partei bei dem Kartendienst betroffen.

In mindestens sieben Fällen war bei der Trefferliste am Donnerstag der Zusatz "Eierhaus" zu sehen: Für die Landesgeschäftsstelle in Potsdam gab es den Eintrag "CDU buntes Eierhaus – Landesverband Brandenburg". Die Kreisverbände Barnim, Cottbus, Potsdam-Mittelmark und Oberspreewald-Lausitz sowie die CDU in Schwarzheide und Spremberg hatten ebenfalls den Beinamen "Eierhaus", in Potsdam-Mittelmark war es ein "buntes Eierhaus".

Die Einträge verschwanden in der Karte wieder: Der Marker zeigte zwischenzeitlich nur noch Schwarzheide und den Kreisverband Oberspreewald-Lausitz mit dem Zusatz an. Für Märkisch-Oderland gab es – in der Trefferliste und nicht in der Karte selbst – einen ganz anderen Beinamen: "CDU Schuldenfabrik Kreisverband Märkisch-Oderland".

Brandenburgs CDU-Generalsekretär Julian Brüning nahm die Einträge mit einem Schmunzeln auf. "Wir nehmen das gelassen", sagte er. "Der Eintrag wird korrigiert, und dann geht's weiter mit der politischen Arbeit. Ein digitaler Scherz ist schnell gemacht – für die echten Herausforderungen in Brandenburg braucht es etwas mehr Substanz."