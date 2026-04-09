Was ist da denn los? Brandenburger CDU-Büros heißen plötzlich "Eierhaus" auf Google Maps
Von Stefan Kruse, Marc-Oliver von Riegen
Potsdam - Wer in Brandenburg auf Google Maps nach einem CDU-Parteibüro gesucht hat, könnte überraschenderweise auf die Bezeichnung "Eierhaus" gestoßen sein – obwohl Ostern längst vorbei war. Doch was steckte hinter diesem kuriosen Eintrag?
Auch der Name "Schuldenfabrik" fand sich bei der Suche. Mehrere Geschäftsstellen der Brandenburger CDU waren von einer bundesweiten Aktion gegen die Partei bei dem Kartendienst betroffen.
In mindestens sieben Fällen war bei der Trefferliste am Donnerstag der Zusatz "Eierhaus" zu sehen: Für die Landesgeschäftsstelle in Potsdam gab es den Eintrag "CDU buntes Eierhaus – Landesverband Brandenburg". Die Kreisverbände Barnim, Cottbus, Potsdam-Mittelmark und Oberspreewald-Lausitz sowie die CDU in Schwarzheide und Spremberg hatten ebenfalls den Beinamen "Eierhaus", in Potsdam-Mittelmark war es ein "buntes Eierhaus".
Die Einträge verschwanden in der Karte wieder: Der Marker zeigte zwischenzeitlich nur noch Schwarzheide und den Kreisverband Oberspreewald-Lausitz mit dem Zusatz an. Für Märkisch-Oderland gab es – in der Trefferliste und nicht in der Karte selbst – einen ganz anderen Beinamen: "CDU Schuldenfabrik Kreisverband Märkisch-Oderland".
Brandenburgs CDU-Generalsekretär Julian Brüning nahm die Einträge mit einem Schmunzeln auf. "Wir nehmen das gelassen", sagte er. "Der Eintrag wird korrigiert, und dann geht's weiter mit der politischen Arbeit. Ein digitaler Scherz ist schnell gemacht – für die echten Herausforderungen in Brandenburg braucht es etwas mehr Substanz."
Mögliche Protestaktion hinter "Eierhaus"-Einträgen
Diese Form der Umbenennung tauchte auch in anderen Teilen Deutschlands mehrfach auf. Darüber hatte zuvor die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtet. Betroffen waren neben CDU- auch CSU-Geschäftsstellen.
Urheber und Hintergründe der Aktion sind offen. Medien stellten einen Zusammenhang mit Protesten junger Leute gegen die Wehrpflicht her. Bei einer Schüler-Demonstration gegen die Wehrpflicht Anfang März in Berlin hatte ein 18-Jähriger ein Plakat mit der Aufschrift "Merz leck Eier" getragen.
Die Polizei teilte anschließend mit, dass sie gegen den jungen Mann wegen Verdachts der Verleumdung von Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz (70) ermittelt.
Google erklärte auf dpa-Anfrage, man sei bemüht, Google Maps so aktuell wie möglich zu halten und Nutzerinnen und Nutzern korrekte Informationen anzuzeigen. Fehlerhafte Informationen könnten mithilfe des Feedback-Buttons gemeldet werden.
Titelfoto: -/Google/dpa