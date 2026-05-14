Verdacht der Untreue: Ermittlungen gegen Ex-CDU-Chef Mike Mohring eingestellt

Erfurt - Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat Untreue-Ermittlungen gegen den früheren CDU-Landes- und Fraktionschef Mike Mohring (54) eingestellt.

Das Verfahren gegen Mike Mohring (54, CDU) wurde eingestellt. © Michael Reichel/dpa

Ihm habe keine Straftat nachgewiesen werden können, sagte eine Behördensprecherin auf dpa-Anfrage. Darüber hatte zuvor die "Thüringer Allgemeine" berichtet.

Gegen Mohring, der einst auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand war, gab es Vorwürfe um eine als privat gekennzeichnete Geburtstagsfeier und die Frage, ob die Kosten dafür vom CDU-Kreisverband Weimarer Land bezahlt wurden.

"Die für die Veranstaltung erstellten Rechnungen sind sicherlich in gutem Glauben nicht an mein Bürgerbüro in Bad Berka adressiert worden, sondern an die CDU im Weimarer Land in Apolda", hatte der 54-Jährige damals mitgeteilt.

Dort seien sie "im üblichen Geschäftsgang" beglichen worden. "An diesem Vorgang war ich nicht beteiligt und auch nicht informiert, ich habe auch weder die Erwartung gehabt noch den Auftrag dazu stillschweigend oder aktiv gegeben", hatte Mohring betont.