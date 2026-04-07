Ehemaliger Post-Minister Schwarz-Schilling ist tot

Büdingen - Der ehemalige Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (†95, CDU ) ist tot. Er starb am Ostermontag im hessischen Büdingen, wie Hessenschau.de meldet.

Der CDU-Politiker Christian Schwarz-Schilling (†95) war als Bundesminister für die Einführung des Kabelfernsehens in Deutschland zuständig. © Imago

Der im österreichischen Innsbruck geborene CDU-Politiker war von 1982 an Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU).

Unter der Leitung von Schwarz-Schilling wurde in Deutschland das Kabelfernsehen eingeführt.

Ebenso war er als Minister für die Zulassung des Privatfernsehens und die Einführung des Mobilfunks nach dem Standard GSM zuständig.

Auch die Privatisierung der Deutschen Bundespost wurde von ihm eingeleitet.