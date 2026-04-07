Ehemaliger Post-Minister Schwarz-Schilling ist tot
Büdingen - Der ehemalige Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling (†95, CDU) ist tot. Er starb am Ostermontag im hessischen Büdingen, wie Hessenschau.de meldet.
Der im österreichischen Innsbruck geborene CDU-Politiker war von 1982 an Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU).
Unter der Leitung von Schwarz-Schilling wurde in Deutschland das Kabelfernsehen eingeführt.
Ebenso war er als Minister für die Zulassung des Privatfernsehens und die Einführung des Mobilfunks nach dem Standard GSM zuständig.
Auch die Privatisierung der Deutschen Bundespost wurde von ihm eingeleitet.
Aus Protest gegen die Haltung der Regierung Kohl zum Bosnienkrieg trat Christian Schwarz-Schilling am 14. Dezember 1992 von seinem Amt als Bundesminister zurück.
Titelfoto: Imago