Geschäftsstelle der CDU beschmiert: War hier die Antifa am Werk?

Weimar - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die CDU -Kreisgeschäftsstelle in Weimar beschmiert.

In Weimar wurde die Kreisgeschäftsstelle in Weimar beschmiert. (Symbolfoto) © Kay Nietfeld/dpa

Die unbekannten Täter schrieben mit roter Farbe den Schriftzug "FCK CDU 161" an die Fassade des Gebäudes, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.

Nach ersten Erkenntnissen sollen die Sprayer aus dem gegnerischen politischen Spektrum kommen. Ein Ermittlungsverfahren seitens der Polizei wurde inzwischen eingeleitet.

Wie CDU-Landtagspolitiker Lennart Geibert (28) auf seinem Instagram-Kanal mitteilte, war in diesem Fall ganz offensichtlich die Antifa am Werk.

"Wer so das politische Klima vergiftet und uns in die Nähe von Faschisten treibt, hat keine Berechtigung mehr, an einer politischen Debatte teilzunehmen", sagte der 28-Jährige.