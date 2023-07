"Linksgrüne Ökofaschisten": CDU-Abgeordneter Rosomkiewicz kassiert Shitstorm

Magdeburg - Ein Politiker aus Sachsen-Anhalt beschimpft auf Twitter die politische Konkurrenz - und erntet dafür eine Welle der Empörung. Nun hat sich Sven Rosomkiewicz (37, CDU) für seine Worte entschuldigt. An seiner Kritik an den Grünen aber hält er fest.

Der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (37, CDU) machte sich mit einem Tweet gegen die Grünen unbeliebt. © Screenshot/Instagram/rosomkiewicz.mdl

Der CDU-Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz hat mit einer Aussage über die Grünen Empörung ausgelöst. Auf Twitter bezeichnete er diese als "linksgrüne Ökofaschisten". Der Tweet wurde Hunderte Male kommentiert und geteilt. Viele Politiker forderten Rosomkiewicz zu einer Entschuldigung auf.

Diese folgte am Donnerstagvormittag. Er bedauere, dass er sich dazu habe hinreißen lassen, die Grünen so zu bezeichnen, sagte Rosomkiewicz am Rande der Finanzausschusssitzung in Magdeburg. Er sei über das Ziel hinausgeschossen und bitte alle, die dies als verletzend empfunden hätten, um Entschuldigung. Er habe das Wort zu "Ökofetischisten" korrigiert.

Rosomkiewicz wies den Vorwurf, er übernehme die Sprache der AfD, zurück. "Dem möchte ich entschieden entgegentreten", sagte er. Eine Zusammenarbeit mit der AfD komme für ihn "keinesfalls" infrage.

Hintergrund des Tweets war eine Bewertung eines Wahlergebnisses in Münster.