Razzien, Verstöße, Hygieneschocks: Schärfere Kontrollen für Barbershops?

Barbershops sind längst nicht mehr nur einfache Friseursalons, sondern haben sich in den letzten Jahren zu festen Bestandteilen der urbanen Kultur entwickelt. Doch in Hamburg geraten sie zunehmend ins Visier der Politik .

Im April 2025 führte die Hamburger Polizei laut NDR gemeinsam mit den zuständigen Behörden umfangreiche Kontrollen in sieben Bart- und Haarsalons in der Innenstadt durch.

Die Hamburger CDU-Fraktion hat einen Antrag gestellt, der in dieser Woche debattiert werden soll. © Christian Charisius/dpa

Die Missstände in Barbershops sind nicht nur in Hamburg ein Problem. Auch in Schleswig-Holstein wurden bei ähnlichen Kontrollen gravierende Hygienemängel festgestellt. So wurden Arbeitsgeräte nicht ausreichend oder mit den falschen Mitteln desinfiziert und es fehlten gänzlich Hygienepläne.

Durch diese Versäumnisse drohen den Kunden ernsthafte Gesundheitsschäden, denn Pilzinfektionen und andere Krankheiten können über Kämme und Scheren leicht übertragen werden.

Angesichts der Zustände fordert die CDU-Fraktion Hamburg eine deutlich strengere Überwachung von Barbershops. Konkret sollen freie Stellen in den Gesundheitsämtern zügig besetzt werden, um regelmäßige Kontrollen sicherzustellen, heißt es im NDR-Bericht.

Ein entsprechender Antrag wird am kommenden Mittwoch, dem 21. Mai, in der Bürgerschaft debattiert.