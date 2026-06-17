Abschied von Hans Maier: Bewegende Trauerfeier für Ex-Kultusminister

München - Mit einem bewegenden Gottesdienst haben Vertreter aus Politik, Kirche und Wissenschaft in der Münchner Frauenkirche Abschied von Hans Maier genommen.

CSU-Größen wie Ministerpräsident Markus Söder (59) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61) nahmen Abschied vom ehemaligen Kultusminister. © Sven Hoppe/dpa

Der CSU-Politiker, frühere bayerische Kultusminister und Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war am 8. Juni in München im Alter von 94 Jahren gestorben.

Unter den Gästen der Trauerfeier waren neben Maiers Familie und Freunden auch viele frühere Weggefährten wie Theo Waigel (87) sowie Ministerpräsident Markus Söder (59) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61, alle CSU).

Kardinal Reinhard Marx (72) würdigte Maiers Lebenswerk und seinen Einsatz für andere Menschen.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, würdigte ihn als einen "klugen und wachen Geist", der "sein Leben in den Dienst Gottes und der Menschen gestellt" habe. "Mit Hans Maier hat Bayern eine prägende Persönlichkeit verloren", betonte Söder.

Am 18. Juni wäre Maier 95 Jahre alt geworden. Der gebürtige Freiburger saß von 1978 bis 1987 im bayerischen Landtag, von 1970 bis 1986 führte er das Kultusministerium.