"Katastrophaler Fehlstart": CSU fordert Rücktritt von Linken-Chef Pantisano

München – Nach Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (52, CDU) fordert auch die CSU den Rücktritt des neuen Vorsitzenden der Linken , Luigi Pantisano (46).

CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) fordert den Rücktritt von Pantisano. © Peter Kneffel/dpa

"Der neue Linken-Vorsitzende Luigi Pantisano muss nach seinem katastrophalen Fehlstart sofort zurücktreten. Wenn Pantisano die Union mit Faschisten gleichsetzt, dann gefährdet er den politischen Diskurs und greift unsere Demokratie frontal an", sagte CSU-Generalsekretär Martin Huber (48) der Deutschen Presse-Agentur in München.

Er sprach von einem "echten politischen Skandal, der die Opfer von Faschismus ebenso verhöhnt, wie er Demokratinnen und Demokraten in unserem Land beleidigt."

Pantisano hatte am Wochenende in einem "Bild"-Interview die CDU scharf angegriffen. "Letztlich gibt es auch gerade gar keinen Unterschied zwischen der CDU, die faschistische Politik macht, der AfD oder den Faschisten selbst", sagte Pantisano wenige Stunden vor seiner Wahl zum Parteivorsitzenden.

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann reagierte empört. Auch in der Linken gab es Irritationen.