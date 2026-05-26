Überzeugungen statt Trend-Gepolter: Weber fordert CSU zu mehr Ernsthaftigkeit auf

München - CSU-Vize Manfred Weber (53) hat in einem an zahlreiche Mandatsträger verschickten Brief eine ernsthaftere und am Gemeinsinn orientierte Politik gefordert - und seinem Parteichef Markus Söder (59) eine verbale Breitseite verpasst.

CSU-Vize Manfred Weber (53) greift Söder in einem fünf Seiten langen Pfingstbrief scharf an. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

"Es waren die besten Jahre für die CSU, als wir nicht dem Zeitgeist gefolgt sind, sondern unseren Überzeugungen", heißt es in dem fünf Seiten langen Schreiben. Zuerst hatte der "Münchner Merkur" berichtet.

Viele der Zeilen wurden in der CSU als Frontalangriff auf Söder verstanden. "Wir müssen das Gemeinwohl wieder visionär ins Zentrum unserer Politik rücken", heißt es in dem Brief.

"Dieses Gemeinschaftsgefühl werde ich aber weder mit Schlagzeilen noch mit Klickzahlen, sondern nur mit Kreativität, Mut und Ideen erreichen."

Söder hat den Ruf, über seine Social-Media-Kanäle gerne die schnelle Schlagzeile zu generieren. Allerdings war er zuletzt deutlich zurückgerudert und ernsthaftere Töne angestimmt.

Als eines der wichtigsten Themen skizzierte Weber die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und Europas in Zukunft. "Eine Drohnen-Armee, eine Satelliten-Aufklärung, einen Raketenabwehrschirm und auch eine Cyber-Brigade dürfen kein Wunschtraum, sondern müssen der Kern europäischer Streitkräfte werden", forderte er.