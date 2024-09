Einfluss aus Ausland begrenzen: Holetschek will Imame in Deutschland ausbilden lassen

München - Die CSU -Fraktion im bayerischen Landtag will den Einfluss aus dem Ausland auf Imame in deutschen Moscheen begrenzen.

Bayerns CSU-Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek (59) will den Einfluss aus dem Ausland auf Imame einschränken. © Kerstin Joensson/AFP

In Zukunft sollen ausschließlich Imame in Deutschland tätig werden dürfen, die ihre Ausbildung in der Bundesrepublik absolviert haben, sagte Fraktionsvorsitzender Klaus Holetschek (59) der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit seien in den Moscheen in Deutschland fast ausschließlich islamische Seelsorger tätig, die nicht in Deutschland ausgebildet worden seien.



Bundesweit gibt es – abgesehen von diversen Weiterbildungs- und Aufbauangeboten – eine grundständige Imam-Ausbildung, derzeit nur am Islamkolleg in Osnabrück.

Dort hatten im vergangenen Jahr die ersten 26 Imame ihre Ausbildung abgeschlossen. In Bayern existiert an der Universität Erlangen ein Bachelorstudiengang "Islamisch-religiöse Studien", der allerdings nicht mit einer ausgewiesenen Imam-Ausbildung endet.

Über eine Ausweitung werde aber gesprochen, heißt es von der Universität.