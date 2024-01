Minderjährige hinters Steuer? CSU will Mindestalter für den Führerschein senken

Um mobiler zu sein, sollen auf dem Land auch schon jüngere Menschen eine Fahrerlaubnis erhalten. © Ole Spata/dpa

"Wir setzen uns dafür ein, dass in begründeten Ausnahmefällen Minderjährigen für Fahrten von und zur Arbeits- und Ausbildungsstätte eine Fahrerlaubnis der Klasse B erteilt werden kann. Insgesamt muss der Führerschein gerade für junge Menschen wieder leichter erschwinglich sein", heißt es in der Resolution "In Bayern leben, heißt besser leben - in den Städten und auf dem Land", die am heutigen Mittwoch in München vorgestellt werden soll. Das vierseitige Papier liegt der Deutschen Presse-Agentur im Entwurf bereits vor.

In der Resolution betont die CSU erneut, sich weiterhin für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land einsetzen zu wollen: "Der ländliche Raum hat für uns obersten Stellenwert."

Dafür werde unter anderem der Ausbau des schnellen Internets weiter vorangetrieben, "mit dem Ziel in allen Regionen Gigabitbandbreiten zu erreichen".

Für einen erfolgreichen ländlichen Raum sei zudem die Förderung der Landwirtschaft, des Tourismus und der erneuerbaren Energien von Bedeutung.

Auch bei Pflege- und Bildungsangeboten soll der ländliche Raum den Städten in nichts nachstehen.