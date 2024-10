Neue Gelegenheit für Opferrolle: CSU-Landesgruppe lehnt AfD-Verbotsantrag ab

München/Berlin - Laut Aussagen gegenüber der " Augsburger Allgemeinen " lehnt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) einen parteiübergreifenden Antrag für ein Parteiverbot der mindestens in Teilen rechtsextremen AfD ab.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt (54) glaubt, die AfD könne man "wegregieren". © Anna Ross/dpa

"Ich kenne niemanden in der CSU-Landesgruppe, der diesen Antrag unterstützt", so Dobrindt. Neben ihm sind in dieser Landesgruppe noch gut 40 weitere Mitglieder.

Die gesamte AfD gilt als rechtsextremer Verdachtsfall, einige Landesverbände wurden vom Verfassungsschutz bereits als gesichert rechtsextrem eingestuft.

Obwohl die "Alternative für Deutschland" seit mehr als zehn Jahren überwiegend durch Falschmeldungen, rechtem Populismus, sowie rassistischen und diskriminierenden Meldungen von sich reden machen, wollen diese CSU-Politiker einem Verbot nicht zustimmen.

Anders als die Schwesterpartei CDU, die sich – gemeinsam mit SPD, Grüne und Linke – für einen solchen Antrag zusammengetan hat.

Von den für einen Verbotsantrag notwendigen 37 Abgeordneten sollen sich laut mehreren Medienberichten deutlich mehr bereits solidarisiert.