Neuer Maut-Anlauf? CSU spricht nach Vorschlag Machtwort

Diese hat sich lediglich knapp zwei Tage nach dem Bekanntwerden eines Vorschlags aus ihren eigenen Reihen klar distanziert. "Die Maut steht weder im Wahlprogramm von CDU und CSU, noch in der Bayern-Agenda der CSU zur Bundestagswahl", teilte ein Sprecher der Partei in München hierzu mit.

Der Parteisprecher reagierte auf eine Resolution des Arbeitskreises Juristen der CSU (AKJ).

Diese hatten sich ausdrücklich auch mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD im Bund für eine Maut ausgesprochen: Sämtliche Nutzer von Verkehrsinfrastruktur müssten an der Finanzierung beteiligt werden – wie in anderen Staaten Europas, heißt es in der AKJ-Forderung.

"Ein geeignetes Mittel dazu ist eine angemessene Infrastrukturabgabe für die Nutzung der Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland", wird festgestellt. Die CSU-Juristen begründen ihren Ansatz mit dem vorhandenen Sanierungsstau auf Deutschlands Fernstraßen und einer mit diesem verbundenen Benachteiligung junger Menschen.