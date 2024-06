Janine Wissler lässt tief blicken: So "durchschnittlich" verdient die Linken-Chefin!

So habe Wissler im Jahr 2022 insgesamt 121.682,82 Euro brutto verdient. Nach Steuern (48.356 Euro) und mehreren getätigten Spenden in Höhe von 39.765 Euro seien der Bundesvorsitzenden noch rund 27.000 Euro zum Leben geblieben.

Denn die 43-Jährige verdiene im Grunde genau so viel, wie der durchschnittliche Beschäftigte, wie der " Spiegel " am Montag auf Grundlage eines selbst eingereichten Transparenzberichts der Linken- Politikerin berichtete.

Übrigens: Von Wisslers 39.765 Euro, die sie gespendet habe, habe sie ganze 33.665 Euro an Die Linke selbst abgeben müssen. Kleinere Spenden seien an den Verein "Pro Asyl", die Offenbacher Tafel oder an den Jugendverband "Linksjugend solid" gegangen.