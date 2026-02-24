Holocaust relativiert: Linksjugend-Sprecherin verliert ihre Mitglieds-Rechte

Erfurt - Das Landesschiedsgericht der Thüringer Linken hat einer Bundessprecherin von Linksjugend Solid die Mitgliederrechte für zwei Jahre entzogen.

Die Bundessprecherin der Linksjugend hatte mit ihrer Äußerung eine Linie überschritten. (Symbolfoto) © Jacob Schröter/dpa

Ihr wurden "antisemitische, gewaltverherrlichende und den Holocaust relativierende Äußerungen" etwa in einem TikTok-Video vorgeworfen, wie aus dem Beschluss des Landesschiedsgerichts hervorgeht. Zuvor hatte die "Welt" über den Entzug der Mitgliederrechte berichtet.

Aus dem Beschluss geht hervor, dass die Bundessprecherin in dem Video mit Bezug zum Gaza-Krieg sagte: "Das ist der Holocaust." Dies habe sie im Verfahren auch eingeräumt und erklärt, dass diese Verwendung falsch gewesen sei und sie das Video deshalb auch gelöscht habe. Demnach erkenne sie die Singularität des Holocausts an.

"Diese Äußerung ist nicht nur strafrechtlich bewehrt, sondern steht auch konkret gegen die Programmatik der Partei", steht im Beschluss des Landesschiedsgerichts.