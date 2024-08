Die Linke in der Krise: Parteichefs kündigen Rückzug an!

Martin Schirdewan (49) und Janine Wissler (43) wollen nicht mehr für den Parteivorsitz der Linken kandidieren. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Dies erklärten die beiden am heutigen Sonntagmittag in separaten Erklärungen auf der Website der Partei. Zuvor informierten sie den Vorstand. Auf dem kommenden Parteitag in Halle im Oktober wolle man nicht mehr um das Amt kandidieren.

"Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und lange abgewogen, was in dieser Situation sinnvoll ist und ob so kurz vor der Bundestagswahl der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel an der Parteispitze ist", so Wissler.

Ihre letzten dreieinhalb Jahre an der Parteispitze seien "kräftezehrend" gewesen. Sie habe viel Zeit damit verbracht, innerparteiliche Konflikte zu entschärfen. "Dabei kam die Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner und die Aufgabe der Linken als Opposition zu den kapitalistischen Verhältnissen oftmals zu kurz", erklärte Wissler.

Nun wollen sie andere Aufgaben innerhalb der Partei übernehmen, etwa als hessische Bundestagsabgeordnete präsenter werden.