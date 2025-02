Nach Eintrittswelle: Das ist die mitgliederstärkste Partei in Sachsen

Dresden - Der große Erfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl spiegelt sich auch auf Länderebene wider. In Sachsen hat die Partei die 10.000-Mitglieder-Marke geknackt.

Die Linke Sachsen hat wieder so viele Mitglieder wie zuletzt im Jahr 2012. © Monika Skolimowska/dpa

Wie Die Linke in einer Pressemitteilung bekannt gab, konnte man am Montag einen beachtlichen Meilenstein feiern.

Die Marke von 10.000 Mitgliedern wurde überschritten. Damit ist die Linkspartei nun mitgliederstärkste Partei in Sachsen.

Auf dem zweiten Platz befindet sich die Union mit circa 9500 Mitgliedern, dahinter rangieren die SPD (etwa 4550), die Grünen (etwa 4500) und die AfD mit etwa 3600 Mitgliedern.

"Die anhaltende Eintrittswelle begeistert uns. Die neuen Mitglieder sind zwischen 14 und 84 Jahre alt, aus ganz Sachsen und bilden die Breite der sächsischen Gesellschaft ab", sagte Landesgeschäftsführer Lars Kleba.

"Wir freuen uns auf die große Aufgabe, diese vielen Menschen in die Parteiarbeit einzubinden. Auch nach der Bundestagswahl wollen wir weiter mit den Menschen in Sachsen im Gespräch bleiben: etwa mit Haustürgesprächen, Infoständen und Sozialsprechstunden", so Kleba.