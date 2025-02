Nach Wahlsieg in Berlin: Linke will weiter auf soziale Themen setzen

Berlin - Die Linke in Berlin will der schwarz-roten Regierungskoalition weiter Druck bei Sozial- und Mietenpolitik machen.

Laut Linke-Landesvorsitzendem Maximilian Schirmer (35) haben alle an einem Strang gezogen, um das gute Wahlergebnis zu erreichen. © Annette Riedl/dpa

Ihren Erfolg bei der Bundestagswahl führt sie nicht zuletzt auf diese Themen zurück.

"Es haben alle an einem Strang gezogen, weil wir nur ein einziges Ziel vor Augen hatten, die dringenden Probleme der Menschen in Berlin zu lösen, und das waren steigende Preise und steigende Mieten", sagte Linke-Landesvorsitzender Maximilian Schirmer (35) der Deutschen Presse-Agentur. Das sei bei den Menschen angekommen.

Die Partei kam auf 19,9 Prozent der Zweitstimmen und lag damit berlinweit überraschend auf Platz eins. Auch bei den Erststimmen war sie in vier Wahlkreisen erfolgreich. "Wir stellen fest, in dieser Stadt kommt niemand mehr an der Linke vorbei."

Das Wahlergebnis strafe die unsoziale Politik der schwarz-roten Landesregierung ab, sagte Schirmer. "Wir nehmen das als Auftrag mit, weiter genau an diesen Problemen dranzubleiben."