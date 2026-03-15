Linke in Sachsen-Anhalt zieht mit Von Angern in den Landtagswahlkampf

Naumburg – Linken -Fraktionschefin Eva von Angern (49) führt ihre Partei in den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt .

Eva von Angern (49, Die Linke) wurde mit einer Zustimmung von 81,5 Prozent als Spitzenkandidatin nominiert. (Archivbild) © Heiko Rebsch/dpa

Auf einer Vertreterversammlung in Naumburg (Burgenlandkreis) wurde von Angern als Spitzenkandidatin mit einer Zustimmung von 81,5 Prozent nominiert.

88 Delegierte stimmten mit Ja, zwölf mit Nein. Es gab acht Enthaltungen.

In ihrer Rede betonte von Angern, sie wolle, dass niemand in Armut leben müsse - kein Kind und kein Rentner.

"Armut ist in unserem reichen Land einfach überflüssig." Nötig seien ein starker Sozialstaat und starke Kommunen.

Weiterhin teilte von Angern gegen die politische Konkurrenz aus. "Die AfD wird dieses Land niemals regieren", sagte sie.

Sie kritisierte, dass die AfD einen Kampf gegen die unabhängige Justiz, gegen Kirchen, gegen Inklusion, gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen die freie Presse und gegen die Freiheit von Kunst und Kultur führe.