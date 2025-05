Linken-Chef Jan van Aken kritisiert eigenen Profit mit Rheinmetall-Aktie

Linken-Chef Jan van Aken (64) spricht sich für eine Übergewinnsteuer für Rüstungskonzerne aus. © Hendrik Schmidt/dpa

"Wir haben vor acht Jahren mal zwei Rheinmetall-Aktien gekauft, die Aktien braucht man, wenn man auf einer Aktionärsversammlung paar kluge Dinge sagen will oder ein bisschen Unsinn machen will", sagte van Aken beim Linken-Parteitag in Chemnitz.

Und er fuhr fort: "Da habe ich gestern mal geschaut und wisst ihr, dass wir in diesen paar Jahren 3200 Euro verdient haben, mit zwei piffeligen Aktien, die grade mal 180 Euro gekostet haben? Ich finde es widerlich, dass Menschen mit Krieg und Leid anderer Menschen Millionengewinne machen. Deswegen finde ich, brauchen wir ab sofort eine Übergewinnsteuer für Rüstungskonzerne. Niemand darf mehr am Leid anderer Menschen verdienen, niemals nie."

Van Aken persönlich besitzt nach Angaben eines Parteisprechers eine einzelne Rheinmetall-Aktie, um an Aktionärsversammlungen teilnehmen zu können. Aus demselben Grund will der Linken-Vorsitzende nicht verkaufen.