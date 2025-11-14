Mit diesen Themen will die FDP in Sachsen-Anhalt punkten

Magdeburg - Die FDP in Sachsen-Anhalt will auch mit dem Thema Migration im Wahlkampf die Stimmen von Wählerinnen und Wählern gewinnen.

FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens (61) möchte wieder Spitzenkandidatin ihrer Partei werden. (Archivbild) © Bernd von Jutrczenka/dpa

"Es existiert bis weit in die Mitte der Gesellschaft ein Unbehagen bei einigen Aspekten der Zuwanderung. Das dürfen wir nicht ignorieren", sagte die Landesvorsitzende der Partei, Lydia Hüskens, im Interview der "Volksstimme".

Ihre Partei wolle qualifizierte Einwanderung und individuelles Asyl ermöglichen. "Gleichzeitig muss klar sein, dass Einwanderung in die Sozialsysteme inakzeptabel ist."

Hüskens ist seit Juli 2021 Landeschefin und derzeit auch Ministerin für Infrastruktur und Digitales. Mit Blick auf die Landtagswahl im nächsten Jahr hatte sie bekanntgegeben, wieder Spitzenkandidatin ihrer Partei werden zu wollen.

Auch Fraktionsvorsitzender Andreas Silbersack will antreten. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender. Der Rechtsanwalt aus Halle war 2021 in den Landtag eingezogen.

Hüskens hatte die FDP in dem Jahr als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition zurück in den Landtag geführt.