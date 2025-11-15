Zur Landtagswahl: FDP geht mit Hüskens als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf
Von Christopher Kissmann
Magdeburg - Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens (61) führt die Liberalen in den Landtagswahlkampf 2026.
Bei der Abstimmung um Listenplatz eins setzte sich die 61-Jährige gegen Fraktionschef Andreas Silbersack (57) durch.
Für Hüskens stimmten bei der Landesvertreterversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis) 64 Delegierte, für Silbersack 45.
Es gab eine Nein-Stimme. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September 2026 ein neuer Landtag gewählt.
Hüskens ist seit 2021 Landesvorsitzende und hatte die FDP in dem Jahr als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition zurück in den Landtag geführt.
In der schwarz-rot-gelben Landesregierung ist die 61-jährige Ministerin für Infrastruktur und Digitales.
Silbersack ist stellvertretender Landesvorsitzender. Der Rechtsanwalt aus Halle war 2021 in den Landtag eingezogen und ist Fraktionschef der Liberalen.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa