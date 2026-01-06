FDP will wieder nach oben kommen: "Wir stehen für radikalen Aufbruch"

Stuttgart - Mit der Forderung nach einer Modernisierung des Staates will der FDP-Vorsitzende Christian Dürr (48) seine Partei wieder attraktiv für die Wähler machen.

Christian Dürr (48) ist der Nachfolger des früheren Parteivorsitzenden Christian Lindner. © Bernd Weißbrod/dpa

"Die Freien Demokraten sind nicht mehr Teil eines Status-quo-Lagers", sagte Dürr am Dienstag in seiner Rede bei der traditionellen Dreikönigs-Kundgebung der Liberalen in Stuttgart. "Wir stehen für Mut, für Veränderung und radikalen Aufbruch in Deutschland."

Dürr grenzte seine Partei von den früheren Regierungspartnern Union, SPD und Grüne ab, die er für "Stillstand" im Land verantwortlich machte. "Wir haben in der so genannten Mitte Parteien, die sich nicht geändert haben", sagte er.

Der "Stillstand der anderen" sei der Grund für das Erstarken extremistischer Kräfte in Deutschland. "Genau diesen Stillstand wollen die Freien Demokraten durchbrechen."

Profilieren will der FDP-Vorsitzende seine Partei, die seit der Wahlschlappe 2025 nicht mehr im Bundestag sitzt, mit klassisch-liberalen Themen: Bürokratieabbau, wirtschaftsfreundliche Politik, Festhalten an der Schuldenbremse, Stärkung der Bildung und einer leistungsorientierten Migrationspolitik.

"Wir wollen den Aufbruch in Deutschland endlich durchsetzen", sagte Dürr. Er unterbreitete einen Vorschlag, den er selbst als "radikal" bezeichnete: Der Bundestag solle zum Ende der Legislaturperiode alle Gesetze auslaufen lassen, die seit dem Jahr 2000 beschlossen wurden.

Damit solle dem neuen Bundestag freie Hand gelassen werden, nur jene Gesetze fortwirken zu lassen, "die sinnvoll sind".