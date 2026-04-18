Mitten in der Krise: FDP in Bayern sucht neuen Landeschef

Ingolstadt - Bei der krisengeschüttelten FDP in Bayern steht erneut ein Personalwechsel im Landesvorstand an: Für das Amt des Landesvorsitzenden haben beim anstehenden Landesparteitag in Ingolstadt bisher vier Kandidaten ihren Hut in den Ring geworfen - alles Männer.

Stelle frei: Die FDP in Bayern such einen neuen Landesvorsitzenden. © Michael Kappeler/dpa

Der Parteitag findet an diesem Wochenende statt. Wie die Wahl ausgeht, ist völlig offen. Die besten Chancen werden dem amtierenden Landes-Vize Matthias Fischbach (37) eingeräumt.

Der 37-Jährige war von 2018 bis 2023 Mitglied der FDP-Fraktion im Landtag und hatte dort auch das Amt des parlamentarischen Geschäftsführers inne.

Neben Fischbach kandidieren Hans-Peter Posch (63) aus Schwaben sowie die beiden Münchner Moritz Fingerle (40) und Aljoscha Lubos (34). Alle drei sind außerhalb der FDP kaum bekannt.

Sie alle wollen die bayerische FDP bei der Landtagswahl 2028 wieder ins Parlament führen. Für das Amt braucht es in jedem Fall viel innere Überzeugung, denn der Job ist ein Ehrenamt.

Schenkt man den Umfragen jedoch Glauben, ist es keine leichte Aufgabe, die FDP wieder ins Parlament zu führen.