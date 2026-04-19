19.04.2026 11:48 Nächste Panne bei Bayern-FDP: Verlierer versehentlich als Vorsitzender ausgerufen

Auf dem Landesparteitag der bayerischen FDP in Ingolstadt klappt nicht einmal die Wahl des Landesvorsitzenden. Zunächst wurde der Verlierer zum Sieger erklärt.

Von Carsten Hoefer Ingolstadt - Die bayerische FDP hat nach einer in der Parteigeschichte noch nicht vorgekommenen Panne einen neuen Landesvorsitzenden. Bei der Abstimmung in Ingolstadt setzte sich am Samstag der frühere Landtagsabgeordnete Matthias Fischbach (37) durch - das Parteitagspräsidium allerdings hatte zuvor bereits den unterlegenen Gegenkandidaten zum Sieger erklärt.

Der zuletzt noch amtierende Landes-Vize Matthias Fischbach (37) ist nun der neue Boss in der Bayern-FDP. Das war allerdings nicht von Anfang an klar. © Stefan Puchner/dpa Fischbach erhielt bei der Stichwahl 206 von 383 Stimmen, Gegenkandidat Moritz Fingerle (40) 172 Stimmen. Doch bei der Projektion auf die große Leinwand und die Computer des Parteitagspräsidiums stand zunächst Fingerles Name oben. Der stellvertretende Vorsitzende der Münchner FDP hatte die Wahl bereits angenommen und zahlreiche Glückwünsche entgegengenommen. FDP FDP wollte sich in Fernsehsendung einklagen: So entscheidet das Gericht Nach fünf Minuten korrigierte sich das Präsidium, und Fingerle erfuhr wie die ebenso überraschten Delegierten, dass doch Fischbach gewonnen hatte. "Beim Übertragen der Ergebnisse sind die Namen vertauscht worden", sagte die konsternierte Sitzungsleiterin Katja Hessel.