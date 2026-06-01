Sächsische Politikerin nach Parteitag: "Die FDP ist keineswegs tot"

Freiberg/Berlin - Aus dem Bundestag geflogen, in aktuellen Umfragen unter fünf Prozent – die FDP droht, in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Jetzt soll Wolfgang Kubicki (74, FDP) die Liberalen retten. Er wurde auf dem Parteitag in Berlin zum neuen Partei-Chef gewählt . Zustimmung kommt aus Sachsen .

"Die FDP ist keineswegs tot", sagt Katrin Münch, Kreisvorsitzende der FDP Mittelsachsen. © FDP Mittelsachsen

"Mit der Wahl von Wolfgang Kubicki in die Parteiführung wurde zugleich ein erfahrener Liberaler gestärkt, der für viele Mitglieder eine wichtige Stimme innerhalb der FDP bleibt", teilt die FDP Mittelsachsen mit.

Kreisvorsitzende Katrin Münch betont: "Der Parteitag hat gezeigt, dass die FDP keineswegs tot ist." Natürlich hätte es unterschiedliche politische Ansichten gegeben.

"Entscheidend ist aber, dass wir diese Debatten offen führen und daraus neue Stärke entwickeln. Gerade nach den schwierigen Monaten braucht die FDP Mut zur Erneuerung und den Willen, gemeinsam nach vorne zu schauen", sagt Münch.

Völlig überraschend hatte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann (68) beim Parteitag gegen Kubicki aufstellen lassen. Doch der 74-Jährige setzte sich mit fast 60 Prozent der Stimmen zum Partei-Chef durch.

Der neue FDP-Chef hat nun eine gewaltige Aufgabe vor sich: Er will verhindern, dass die Partei in die Bedeutungslosigkeit abrutscht.