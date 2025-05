Seehofer rückt in FDP-Führungsetage auf: In Partei und Land "etwas ändern"

Fürstenfeldbruck/Berlin - Die Tochter des bayerischen Alt-Ministerpräsidenten Horst Seehofer (75), Susanne Seehofer (34), rückt bei der nicht mehr im Bundestag vertretenen FDP in die Führungsetage auf.

Susanne Seehofer (34) konnte in ihrem Wahlkreis Fürstenfeldbruck als Direktkandidatin nur 4,4 Prozent der Erststimmen holen. Innerhalb der FDP läuft es für sie besser. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die 34-Jährige wurde beim Bundesparteitag in Berlin ins Präsidium gewählt, wie der bayerische FDP-Landesverband anschließend auf der Plattform X mitteilte.

Sie setzte sich bei der Wahl der Beisitzer knapp gegen die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (52) durch.

"Es muss sich in diesem Land etwas ändern und es muss sich in dieser Partei etwas ändern", sagte Seehofer in ihrer Bewerbungsrede.

FDP-Mitglied ist die im Hauptberuf bei BMW angestellte Tochter des früheren CSU-Chefs erst seit 2021, bei der Bundestagswahl kandidierte sie auf dem eigentlich aussichtsreichen Platz drei der bayerischen FDP-Landesliste.

Seehofer war jedoch nicht ins Parlament eingezogen, da ihre Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheiterte.