Lindner-Nachfolge: Christian Dürr ist neuer FDP-Vorsitzender

Christian Dürr (48) soll die FDP aus der Krise führen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

82 Prozent der Delegierten sprachen sich beim Bundesparteitag in Berlin für den ehemaligen Vorsitzenden der FDP-Fraktion im Bundestag aus. Gegenkandidaten gab es keine.

Damit übernimmt Christian Dürr (48) den Vorsitz der Bundespartei von Christian Lindner (46), der als Konsequenz aus dem Scheitern an der Fünf-Prozent-Klausel bei der Bundestagswahl am 23. Februar das Amt aufgab.

In seiner Bewerbungsrede rief Dürr seine Partei zu "Mut zu Entscheidungen" und "mehr Mut zu grundsätzlichen Reformen" auf. Er versprach zudem, den Kurs der neuen Bundesregierung auch aus der außerparlamentarischen Opposition heraus "kritisch zu begleiten". Vom Parteitag müsse das Signal ausgehen, "dass mit den Freien Demokraten zu rechnen ist", sagte er.

Bereits vor seiner Wahl kündigte Dürr an, ein neues Grundsatzprogramm erarbeiten lassen zu wollen und eine Reform der Strukturen und Prozesse in der FDP vornehmen. "Ich will, dass wir inhaltlich die modernste Partei in Deutschland sind. Ich will aber, dass wir auch organisatorisch die modernste Partei in der Bundesrepublik Deutschland werden."