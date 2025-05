Streit zwischen Trump und Harvard eskaliert: FDP hat plötzlich eine Idee

Alles in Kürze

Die neue FDP-Generalsekretärin Nicole Büttner (40) lädt die Elite-Uni Harvard ein, einen Standort in Deutschland zu eröffnen. (Archivfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Erst am Donnerstag erreichte der Konflikt eine neue Eskalationsstufe, als die US-Heimatschutzministerin Kristi Noem (53) verkündete, dass in Harvard keine ausländischen Studenten mehr aufgenommen werden dürfen. Die Elite-Uni hatte dagegen geklagt, eine Bundesrichterin kippte das Verbot daraufhin per einstweiliger Verfügung - zumindest vorläufig.

Während sich die Bildungseinrichtung aus Cambridge, einem Vorort der Stadt Boston im US-Bundesstaat Massachusetts, also weiter mit der Regierung um Donald Trump (78) in den Haaren liegt, kommt die FDP mit einem unverhofften Vorschlag um die Ecke.

"Wir laden Harvard ein, einen Standort in Deutschland zu eröffnen", heißt es in der Mitteilung der jüngst aus dem Bundestag geflogenen Partei.