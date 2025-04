Nach Angriff auf SPD-Team: Vier junge Neonazis wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt

Die drei jungen Männer aus der rechtsextremen Szene sollen die Wahlkämpfer bedrängt und angegriffen haben. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern im Alter von inzwischen 20, 17 und zweimal 19 Jahren gefährliche Körperverletzung, Angriff auf Polizisten und Beleidigungen vor.

Gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 15, 19 und 21 Jahren und eine 16-Jährige aus der rechtsextremen Szene wird noch ermittelt.

Die nun angeklagten jungen Männer sollen am 14. Dezember 2024 zu einer Neonazi-Demonstration in Berlin aus Halle in Sachsen-Anhalt angereist und zufällig auf zwei SPD-Mitglieder an einem Informationsstand getroffen sein.

Sie sollen die Wahlkämpfer bedrängt, angegriffen und zu Boden gestoßen haben.