SPD schmiert ab: Schlechtester Umfrage-Wert seit 5 Jahren

Von Hans Dahne

Berlin - Die SPD ist einer Umfrage zufolge nach ihrem Parteitag in der Wählergunst abgesackt, während die Koalitionspartner CDU/CSU leicht zugelegt haben. Wenn schon am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die SPD auf 13 Prozent – zwei Punkte weniger als im ARD-Deutschlandtrend vom Juni. Es ist der schwächste Wert der Sozialdemokraten seit Januar 2020, also seit gut fünf Jahren.